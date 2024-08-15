15 августа часть жителей Одессы останется без света 

Часть одесситов 15 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Сегедская, 2, пер. Лунный, 6, Добровольцев (М. Говорова), 1, 2, 3, 3а, Кленовая, 2, просп. Гагарина, 27, 27а, 29, 31. В работе до 17:00.

Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, Алексея Косяченко, 2а-54, Святослава Рихтера, 33-130, Татьяны Тєсс, 3а-19, 34а, 43б, пер. Кострова, 7, 30, 30/2, 34, 37, Богуна, 6а, 12/2, 21, Платановая, 1-126, Радостная, 114, 116, пер. 1-й Сиреневый, 1, 1/корп.1, 1в, 2, 3, 3/1, 4, 4/2-а, 5, 6, пер. 2-й Сиреневый, 1-19, пер. Сиреневый, 2/корп.2, пер. Ковровый, 5,7,9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33/1, Николая Лысенко (Корнюшина), 1а-27а, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская , 7а-46, Ближние Мельницы (Кондренко), 97, 97а, 99, Малишевского (Гастелло), 9-167, Клименко, 25,33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34/ 1, Пшеничная, 7-24, Радостная, 32-54, Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1-10, пер. 1-й Кипарисный, 2,4 пер. 3-й Кипарисный, 1-4 пер. Джутовый, 1-10а, пер. Конструкторский, 1-11, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Центральный Аэропорт, 1-15, 23. Работы до 19:00.

Южные РЭС: Варненская,12/корп.3,14/корп.2, 3, 12/корп.2, 4, Космонавтов, 23/корп.4, 5, 25/корп.4, 27/корп.4. Работы до 19:00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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