16 августа часть жителей Одессы останется без света 

Часть одесситов 16 августа будет отключена от энергоснабжения по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Аварийные работы в электросетях запланированы, в частности, Центральными РЭС по таким адресам: Новикова, 2-12, С. Рихтера, 33-130, Выездная, 1-44, Партизанская, 3-30, Столбовая, 1-18, Цветочная, 1-21, Кордонная, 25-74, А. Косяченко, 2- 54, Т. Тэсс, 3-43, пер. Кострова, 7-37, Богуна, 6-21, Кострова, 30, Платановая, 1-126, Радостная, 32-116, пер. 1-й, 2-й Сиреневый, 1-19, Николая Лысенко (Корнюшина), 1-27, пер. Сиреневый, 2/2, пер. Ковровый, 5-9, проезд Сиреневый, 1-6, Апрельская, 20-33, Йозефа Прибика (Минская), 30-49, Сельская, 29-44, Туристская, 7-46, Ближние Мельницы (Кондренко), 97-99 , Малишевский (Гастелло), 9-167, Клименко, 25, 33в, Гранатная, 28-54, Дубовая, 1-31, Профсоюзная, 2-34, Пшеничная, 7-24, пер. Конструкторский, 1-11, Александра Белостенного (Трудовых резервов), 1-10, пер. 1-й, 3-й Кипарисный, 1-4, пер. Джутовый, 1-10, Литавровый переулок (пер. Москвина), 1-12, пер. Радиальный, 1-12, Ц. Аэропорт, 1-23, Станкостроительная, 1-19. Работы до 19.00.

Южные РЭС: Варненская, 12-14, Космонавтов, 23-27. Работы до 19.00.

Северные РЭС: Жеваховая гора, 17-94, пер. Навигационный, 1-19, Звонкая, 12-32, Закарпатская, 1-18, Кавказская, 1-41, Карьерная, 1-25, Черноморского Казачества, 2-17, Церковная, 3, Февральская, 1-23, пер. 2-й Февральский, 1-7, Главная, 8-29. Работы до 17.00.

Одесса News информировала, что Кабинет Министров Украины на заседании 31 мая 2024 года поднял c 1 июня тариф на электроэнергию для населения до 4,32 грн/кВт-час без дифференциации по уровню потребления.

По словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря досрочному завершению ремонтов на двух блоках атомных станций и понижению температуры воздуха ситуация в энергетике стабилизировалась. Но дефицит мощности в системе сохраняется, поскольку страна-агрессор РФ постоянно атакует критическую инфраструктуру.

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