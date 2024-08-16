От ран, полученных в бою, скончался житель Одесской области Сергей Балюк

В августе 2024 года в больнице скончался 25-летний военнослужащий Вооружённых сил Украины Сергей Балюк — житель села Кремидовка Одесской области.

Об этом 12 августа сообщили в Доброславском поселковом совете.

С военным простились 13 августа. Его встретили живым коридором и похоронили в его родном селе.

Одесса News сообщала, что 13 августа в Одессе простились с бойцом подразделения «Химера» и ультрасом футбольного клуба «Черноморец» Владимиром Крупским, погибшем на фронте.

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Фото: Доброславский поссовет/Facebook

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