Путин: «Взрывчатка для Крымского моста была отправлена морем из Одессы»

В России продолжают настаивать, что Крымский мост был якобы подорван при помощи взрывчатки, попавшей в Россию через несколько стран из Одессы, и допускают, что для этого могло использоваться судно, вышедшее из порта в рамках «зерновой сделки».

Об этом 14 октября на пресс-конференции в Астане (Казахстан) заявил президент РФ Владимир Путин, видеофрагмент выступления которого обнародовало в Telegram российское агентство ТАСС.

«ФСБ констатировала, что, скорее всего, взрывчатка была отправлена морем из Одессы, но точно не установлено, с помощью зерновозов это сделано или нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна… используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора», – заявил Путин.

12 октября ФСБ России обвинила в подрыве Крымского моста сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины и его руководителя Кирилла Буданова. Было заявлено, что в организации взрыва принимали участие граждане Украины, Грузии и Армении, сообщено о задержании восьми человек.

Взрывное устройство якобы было заложено в 22-тонной партии полиэтиленовой плёнки. В начале августа она выехала в грузовике из порта Одессы в болгарское Русе, оттуда – в Поти (Грузия) и далее в Армению, а уже потом – в Россию.

Как сообщала Одесса News, утром 8 октября стало известно, что в Керчи слышали взрыв, а на железнодорожном полотне Крымского моста произошёл сильный пожар. В РФ утверждали, что на мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом.

На видео с места происшествия был зафиксирован пожар, видно, что несколько пролётов автомобильной части моста разрушены. Путин поручил создать правительственную комиссию в связи с «чрезвычайным происшествием» на мосту, а Следком РФ возбудил уголовное дело по этому факту. После того как движение на мосту приостановили, «власти» Крыма объявили о запуске парома.

Вечером 8 октября в России заявили о возобновлении движения по мосту – и автомобильной, и железнодорожной его части. При этом грузовые автомобили на мост не пускают – их разрешили переправлять исключительно на пароме, в очереди на который, по данным росСМИ, требуется ждать трое-четверо суток.

В Следкоме заявили о трёх погибших в результате взрыва. По версии российского следствия, все они – пассажиры легкового автомобиля, оказавшегося рядом с взорвавшимся грузовиком. В ведомстве подчеркнули, что грузовик ехал в сторону оккупированного Крыма из РФ. Тела двух человек подняли из воды. Также в Следкоме заявляют, что установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края.

Представители власти в Украине не подтверждают своей причастности к взрыву.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.