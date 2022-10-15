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  4. На юге за истекшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага

На юге за истекшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага

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За минувшие сутки на Южном направлении авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам врага, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям ПВО.

Такую информацию обнародовало Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Обстановка на Южнобугском направлении достаточно напряжённая, но контролируемая. Противник ведёт активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огневое поражение нашим войскам с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов вдоль линии боевого столкновения. В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал воздушную разведку, в частности, в Баштанском и Бериславском районах», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 14.10.2022

Штурмовой и армейской авиацией враг шесть раз атаковал направление Давыдова Брода Херсонской области.

Авиация ВСУ нанесла 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, позициям противовоздушной обороны, пунктам управления и хранения боеприпасов.

Подтверждённые потери противника за истекшие сутки составили: 18 военных, две самоходные гаубицы «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», самоходная пушка 203 калибра «Пион», четыре единицы автобронетехники, склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Кроме того, указывают в ОК «Юг», повреждены три самоходные гаубицы «Мста-С», РСЗО «Град», крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б», танк и другая бронированная техника.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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