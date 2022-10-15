На юге за истекшие сутки авиация ВСУ нанесла 13 ударов по позициям врага

За минувшие сутки на Южном направлении авиация ВСУ нанесла 13 ударов по опорным пунктам врага, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, в частности, по позициям ПВО.

Такую информацию обнародовало Оперативное командование «Юг» ВСУ.

«Обстановка на Южнобугском направлении достаточно напряжённая, но контролируемая. Противник ведёт активную оборону и пытается удержать занятые рубежи. В течение боевого дня наносил огневое поражение нашим войскам с применением авиации, РСЗО, ствольной артиллерии, миномётов вдоль линии боевого столкновения. В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии активизировал воздушную разведку, в частности, в Баштанском и Бериславском районах», — говорится в сообщении.

Карта боевых действий в Украине, составленная Минобороны Великобритании 14.10.2022

Штурмовой и армейской авиацией враг шесть раз атаковал направление Давыдова Брода Херсонской области.

Авиация ВСУ нанесла 13 ответных ударов, в том числе по опорным пунктам, местам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, позициям противовоздушной обороны, пунктам управления и хранения боеприпасов.

Подтверждённые потери противника за истекшие сутки составили: 18 военных, две самоходные гаубицы «Мста-С», две реактивные системы залпового огня «Град», самоходная пушка 203 калибра «Пион», четыре единицы автобронетехники, склад с боеприпасами в Бериславском районе.

Кроме того, указывают в ОК «Юг», повреждены три самоходные гаубицы «Мста-С», РСЗО «Град», крупнокалиберная пушка «Гиацинт-Б», танк и другая бронированная техника.

На главном фото боец ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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