Украина продаст на аукционе российский танкер Nika Spirit, арестованный в порту Измаила

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) получило определение Днепровского районного суда г. Киева о передаче российского танкера Nika Spirit для реализации.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По словам Думы, это решение о передаче российского танкера Nika Spirit для реализации стало возможным благодаря инициативе АРМА и ходатайству прокуратуры Автономной Республики Крым и Севастополя. Ранее решением суда этот актив был передан АРМА для управления.

В АРМА считают целесообразным именно реализовывать дорогостоящие арестованные активы вместо поиска управителей для них, для чего с соответствующими документами уже обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что успешный кейс с танкером Nika Spirit открывает путь к масштабным и быстрым поступлениям в государственный бюджет в условиях войны. Далее – конкурс на организатора реализации, отбор независимого оценщика, оценка и публикация актива на Prozorro.Продажи.

Одесса News информировала, что танкер Nika Spirit (ранее известный как Neyma) был задержан 24 июля 2019 года в порту Измаил. По данным международной информационной системы Equasis, судно под номером ИМО 8895528 было идентифицировано как используемое для блокирования Керченского пролива в ноябре 2018 года.

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