Дунайские порты объявили о планах экономического спасения

Администрация морских портов Украины (АМПУ) представила проект Плана развития Дунайского региона в 2024-2028 годах.

Этот План директор Украинского Дунайского пароходства ( ЧАО «УДП») Дмитрий Москаленко на своей странице в Facebook назвал Планом спасения Дуная.

По его мнению, «при формировании документа предложены многие, безусловно, уместные инициативы, среди которых и важная для УДП скидка на железнодорожные перевозки в Измаил. Но все правильные и полезные инициативы, идеи, предложения могут так и остаться на бумаге, если не будет решена ключевая проблема Дунайского логистического кластера – отсутствие грузов».

Как отметил Москаленко, в глобальной конкурентной борьбе за экспортный груз Дунайские порты сегодня даже не на втором месте. Если не удастся экспортировать через Одессу, бизнес, скорее всего, переориентируется на Гданьск или другой европейский порт.

Более того, по его убеждению, любой план спасения Дуная следует начинать с формирования концепции конкурентоспособной логистической цепи. Железная дорога, накопление, перевалка, флот – план должен включать в себя сочетание всех звеньев.

«Мы или все вместе найдём рабочую логистическую модель и предложим государству бизнес-план с определёнными стимулами и инструментами поддержки. Или все вместе зайдём в тупик. Потому что нет смысла усиливать какую-то одну составляющую, если принципиально не работает весь логистический комплекс. Дунай останавливается. Дунай нуждается в комплексном плане, который базируется на реалиях рынка, а не иллюзиях, что якобы «точечные» проекты и улучшения изменят общую картину», – заявил Москаленко.

Кстати, в прошлом году объём грузоперевозок через порты Дуная достиг рекордных 3,2 млн. тонн в месяц.

“Пока речь не идёт о рекордах. Но мы должны определять минимальный объём, который необходим Дунайскому кластеру, чтобы сохранить тот значительный потенциал, созданный благодаря усилиям государства и бизнеса в начале войны. Для УДП этот минимум – 150 тыс. тонн в месяц. Относительно незначительная цифра в масштабах общеукраинского экспорта, который вполне реально перенаправится на Дунай. Это та конкретика, которая должна содержаться в плане. Я очень рад, что был услышан и поддержан уважаемыми коллегами. Осознание проблемы – первый шаг в её решении“, – отметил Дмитрий Москаленко.

Одесса News информировала, что Международная финансовая корпорация планирует финансирование программы восстановления дунайского флота на сумму 86 млн евро. В июле 2024 года ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» для обеспечения загрузки государственного флота призвало Кабинет Министров ввести скидку на железнодорожные перевозки агропродукции в порт Измаил.

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