Дунайское пароходство рассчитывает на получение средств для модернизации флота

Международная финансовая корпорация (IFC) проведёт инвестиционный анализ Украинского Дунайского пароходства перед началом финансирования программы восстановления флота на сумму 86 млн евро.

Об этом сообщил в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

«IFC согласовало проведение комплексной проверки Дунайского пароходства (due diligence) для получения долгосрочного финансирования программы восстановления флота. Об этом заявила директор IFC по инфраструктуре и энергетике в странах Европы Шерил Хэнвэй», — говорится в сообщении.

Эта программа позволит за несколько лет модернизировать весь находящийся в эксплуатации самоходный флот пароходства. Её общая стоимость – 86 млн евро.

По словам Москаленко, УДП уже финансирует программу за свой счёт. Первое из пяти модернизированных судов с новыми двигателями и системой управления отправится из австрийского Линца в Украину в начале августа этого года. На предприятии ожидают доступ к кредитной линии IFC уже в этом году.

Как сообщала Одесса News, Министерство инфраструктуры решило забрать 250 млн грн у порта Южный и отдать аэропорту «Борисполь».

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy