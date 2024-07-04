Украинское Дунайское пароходство отправило из Измаила в Австрию три судна на ремонт

Украинское Дунайское пароходство отправило в Австрию ещё три судна на ремонт.

Ремонт будет проходить на верфи ÖSWAG в Линце, — сообщает в Facebook генеральный директор УДП Дмитрий Москаленко.

Отмечается, что УДП уже отправило суда в составе каравана 3+3 (три самоходных судна и три баржи). Из Измаила в Линц они преодолеют по Дунаю более 2000 км.

Для компенсации логистических расходов в Измаиле караван загрузили железорудным сырьём (9 тыс. т). Разгрузка состоится в Смедерево (Сербия), после чего караван уже в составе трёх теплоходов направится в Австрию.

«Руководит караваном наш легендарный капитан Сергей Павлюченко. Сергей Михайлович уже 28-й год работает на теплоходе Kapitan Shirkov. Говорит, судно с апреля прошлого года в вынужденном отстое. Модернизация – это шанс подарить «Ширкову» вторую жизнь», — написал Москаленко.

Одесса News информировала, что в феврале 2024 года ЧАО «Украинское дунайское пароходство» готовило к модернизации первое самоходное судно.

Фото: Дмитрий Москаленко/Facebook

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