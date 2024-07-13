Украина и Румыния заключили соглашение о безопасности, в частности, в Черноморье

В Вашингтоне Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Румынии Клаус Йоханнис подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Румынией.

Об этом сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что особенностью этого соглашения являются конкретные пункты сотрудничества по укреплению безопасности в Черноморском регионе.

В частности, Румыния будет помогать Украине в разминировании Чёрного моря и будет оказывать поддержку через инструменты ЕС и НАТО.

«Официальный Бухарест вместе с партнёрами также будет помогать учебному центру F-16 для подготовки украинских пилотов, способствуя, таким образом, коалиции способностей военно-воздушных сил. Румыния будет поддерживать оборонную промышленность нашей страны», — говорится в сообщении.

Румыния передаст Украине систему Patriot, будет поддерживать нашу страну с той же динамикой, что и в течение 2022-2024 годов, а также будет способствовать максимально быстрому транзиту всей необходимой техники по своей территории в Украину.

Отдельные блоки документа относятся к разведке и контрразведке, кибербезопасности, информационной безопасности, гуманитарному разминированию, санкциям, восстановлению Украины.

Кроме того, в соглашении зафиксирован механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной российской агрессии против нашей страны или значительной эскалации.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией,США, Японией, Эстонией, Литвой, Польшей, Люксембургом, а также с Евросоюзом.

Фото: сайт Президента Украины

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