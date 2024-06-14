Япония подписалась под беспрецедентной поддержкой Украины

13 июня Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Японии Фумио Кишида подписали двустороннее Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Это первое соглашение о безопасности, заключённое нашей страной на выполнение совместной декларации G7 не со страной-членом НАТО и со страной Тихоокеанского региона, — сообщает официальный сайт Президента Украины.

Отмечается, что для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки беспрецедентны.

Документ фиксирует основные направления долгосрочной поддержки со стороны Японии в области безопасности и обороны, гуманитарной помощи, восстановления.

«В этом году Япония предоставит нашему государству 4,5 млрд дол. США и продолжит помогать в течение всего десятилетнего срока действия соглашения. В общей сложности сумма помощи, предоставленная Японией с марта 2022 года, составит более 12 млрд дол.», — говорится в сообщении.

Документ предусматривает передачу Украине нелетального оборудования с учётом конституционных ограничений Японии и закрепляет дальнейшее развитие сотрудничества в рамках коалиций возможностей, членом которых является Япония, в частности, коалиций по информационным технологиям и разминированию.

Япония будет обеспечивать лечение раненых украинских воинов, сотрудничать с Украиной в области разведки и защиты секретной информации, усиления защиты и восстановления критической инфраструктуры, укрепления кибер- и информационной безопасности, обеспечения свободного судоходства и безопасности морских путей.

Японские партнёры также будут помогать в восстановлении Украины путем привлечения частного сектора и государственных учреждений Японии.

Отдельный блок соглашения касается сотрудничества в области промышленности, где Япония занимает лидирующие позиции в мире. Страны будут изучать возможности развития промышленной базы Украины, в частности, путем привлечения частного сектора, создания совместных предприятий и проведения исследований.

Япония и дальше будет поддерживать Украинскую формулу мира, будет усиливать санкции против России, сотрудничать в разработке механизма возмещения ущерба, в том числе за счёт суверенных российских активов, и в привлечении агрессора к ответственности.

Япония также и дальше будет помогать Украине укреплять ядерную безопасность, в частности, в контексте защиты Запорожской атомной электростанции.

Одесса News информировала, что ранее Украина заключила двусторонние договоры безопасности: с Нидерландами, Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Финляндией, Латвией, Испанией, Бельгией, Португалией, Швецией, Исландией, Норвегией и США.

Фото: ОПУ

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