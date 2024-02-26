Зеленский в Киеве подписал соглашение о безопасности с Канадой и Италией

24 февраля в Киеве Президент Украины Владимир Зеленский подписал Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной, Канадой и Италией.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

На встрече Зеленского с Джастином Трюдо Президент Украины сказал: «Спасибо, что вы в этот день с нами в Украине. Благодарны за всю вашу поддержку на протяжении двух лет – это очень важно и очень мощно».

Глава Украинского государства высоко оценил подписание документа, отметив, что он закладывает надёжную основу для продолжительного и углублённого партнёрства между государствами.

«Это мощное и своевременное решение, которое является важным вкладом в усиление нашей устойчивости», – сказал он.

Документом, в частности, предусматривается выделение Канадой в 2024 году более 3 млрд. канадских долларов макрофинансовой и оборонной помощи Украине, подтверждается поддержка со стороны Канады будущего членства Украины в НАТО, фиксируется механизм 24-часового экстренного реагирования при повторной военной агрессии против Украины.

Аналогичный документ был подписан Владимиром Зеленским и Председателем Совета министров Итальянской Республики Джорджей Мелони. Соглашение закрепляет основные компоненты обязательств безопасности со стороны Италии, в частности, относительно долгосрочной военной и финансовой помощи Украине на протяжении его действия, определяет приоритетные сферы двустороннего сотрудничества сотрудничества между Украиной и Италией в военной и невоенной сферах, в частности, в политической, финансовой, гуманитарной и в сфере реформ. В документе зафиксировано, что Италия и дальше будет обеспечивать самые неотложные потребности Украины для укрепления её возможностей безопасности.

Глава государства также выразил благодарность за патронат Италии над Одессой и планы итальянского правительства по восстановлению повреждённых в результате боевых действий украинских исторических памятников.

Мелони заверила, что Итальянская Республика будет продолжать партнёрство с Одессой и областью с целью оказания поддержки, восстановления, усиления устойчивости и проведения реформ.

Одесса News информировала, что 23 февраля Зеленский подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с Данией, а ранее с тремя ключевыми членами ЕС – Германией, Францией и Великобританией.

Фото: ОПУ

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