В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Котович, светлая ему память

6 ноября 2023 года при выполнении боевого задания возле населённого пункта Первомайское Купянского района Харьковской области погиб 40-летний житель села Косы Куяльницкой громады в Одесской области Анатолий Котович.
Об этом сообщала в Facebook Подольская райгосадминистрация.
Анатолий Котович служил солдатом 41-й ОМБр, был призван на защиту нашей страны по общей мобилизации.
В последний путь Анатолия провели на коленях, с цветами и флагами. В церемонии похорон приняли участие боевые побратимы, жители села Косы.
Одесса News сообщала, что 19 ноября 2023 года вблизи села Клещеевка Донецкой области погиб житель Подольска Одесской области Александр Лопушанский.
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Фото: Подольская РГА/Facebook
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