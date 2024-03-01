В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Котович, светлая ему память

6 ноября 2023 года при выполнении боевого задания возле населённого пункта Первомайское Купянского района Харьковской области погиб 40-летний житель села Косы Куяльницкой громады в Одесской области Анатолий Котович.

Об этом сообщала в Facebook Подольская райгосадминистрация.

Анатолий Котович служил солдатом 41-й ОМБр, был призван на защиту нашей страны по общей мобилизации.

В последний путь Анатолия провели на коленях, с цветами и флагами. В церемонии похорон приняли участие боевые побратимы, жители села Косы.

Одесса News сообщала, что 19 ноября 2023 года вблизи села Клещеевка Донецкой области погиб житель Подольска Одесской области Александр Лопушанский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Подольская РГА/Facebook

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