Неижпапа может покинуть должность Командующего Военно-морскими силами

Командующий Военно-морскими силами Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа в ближайшее время покинет свою должность и отправится из Одессы в Киев, где займёт место заместителя Главнокомандующего Александра Сырского.

Об этом «Думской» сообщили источники в военном командовании. По их данным, новым командующим ВМСУ станет коммодор Алексей Доскато, который с 2020 года является замом Неижпапы.

Алексей Доскато

Эта перестановка пройдёт в рамках продолжающейся смены командующих видами и родами украинских войск.

Капитан 1 ранга Алексей Доскато был назначен заместителем командующего Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины приказом министра обороны Украины от 17 июня 2020 года. Прошёл путь от командира группы до командира корабля, был командиром противолодочного корвета «Винница» и десантного корабля «Константин Ольшанский», возглавлял бригаду надводных кораблей и военно-морскую базу. В 2013 году был командиром похода во время участия противолодочного корвета «Тернополь» в антитеррористической операции НАТО в Средиземном море «Активные усилия». Имеет государственную награду Украины — орден Данилы Галицкого.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины подписал Указ №83/2024 об изменениях в составе Ставки Верховного Главнокомандующего. Указом утверждён в персональном составе Ставки начальник Генерального Штаба Вооружённых Сил Украины генерал-майор Анатолий Баргилевич и командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Кроме того, выведен из состава Ставки генерал-майор Максима Миргородский, бывший командующий Десантно-штурмовыми войсками.



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