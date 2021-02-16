Контр-адмирал Неижпапа: РФ превратила АР Крым в мощнейшую военную базу

Командующий ВМС ВСУ, контр-адмирал Алексей Неижпапа считает, что перед Украиной стоит задача не достижения паритета на Чёрном и Азовском морях, а предупреждение агрессии со стороны РФ за счёт новых технологий.

Об этом и других проблемах украинских моряков Алексей Неижпапа рассуждает в своём интервью журналистке Ирине Кожухарь.

— Алексей, сегодня топ-темой в стране и мире остаётся противодействие COVID-19, поэтому первый вопрос касается именно этой проблемы. Какова ситуация с заболеваемостью в ВМС и можно ли сказать, что статистика здесь отличается от других родов войск?

В Военно-Морских Силах вопрос противодействия коронавирусу стоит на особом контроле, поскольку военная служба на кораблях, катерах и судах несколько отличается от службы в других воинских подразделениях. Особенно это касается больших экипажей, например, экипажа фрегата «Гетман Сагайдачный», где нами были внедрены меры по изоляции военнослужащих по кубриках, чтобы избежать скопления личного состава. Учитывая специфику и строение внутренних помещений корабля, болезнь может распространиться за короткий период времени в ограниченном пространстве, поэтому достичь противоэпидемиологических мер в таких условиях на самом деле очень сложно, но возможно за счёт чёткой организации повседневной корабельной службы, понимания всех членов экипажа и соблюдения ими превентивных мер. Это особенность — бороться в составе экипажей.

Также необходимо учитывать, что в составе Военно-Морских Сил, кроме корабельно-катерного состава, есть подразделения морской пехоты и авиации, в которых также был внедрён и поставлен руководством флота на особый контроль вопрос относительно противодействия распространению вирусной инфекции.

Несмотря на сложность и вызовы, на сегодня у нас средний показатель заболеваемости среди Вооружённых Сил.

— Сразу хотелось бы затронуть тему кадров, их укомплектованности, подготовки, ведь проблема кадрового «голода» наблюдается во всех сферах. Что можете сказать о рядовом и управленческом составе ВМС? Как в последние годы изменились их численность и качественный состав?

Важнейшую роль на флоте всегда играли не только профессиональные качества, но и человеческие. Я считаю, что ВМС – это экипаж, который в любых условиях должен вовремя и качественно выполнить поставленную задачу.

Как мы знаем, в 2014 году на материковую часть Украины из состава ВМС вышло около 20% личного состава. В условиях вооружённой агрессии перед командованием стала важнейшая задача – это комплектование мотивированным, подготовленным личным составом. Я бы не хотел называть конкретные цифры по понятным причинам, но если мы говорим о «текучке кадров», то этот показатель имеет положительное значение, то есть принятых на военную службу больше, чем уволенных.

На данный момент у нас процесс комплектования происходит параллельно с внедрением новых подходов в подготовке личного состава. В составе ВМС сформирована водолазная школа, школа морского пехотинца, центр подготовки сержантского (старшинского) состава и формируется школа подготовки корабельного состава. Исходя из этого, у нас есть возможность своими силами готовить специалистов для прохождения военной службы как на кораблях, так и в подразделениях составляющей ВМС.

Очень важный аспект — тесное сотрудничество с иностранными партнёрами. На сегодня в вопросах подготовки мы сотрудничаем со специалистами из США, Великобритании, Канады и Турции. Благодаря этому сотрудничеству наши военнослужащие могут учиться за рубежом, например, курсанты Института ВМС проходят стажировку на кораблях ВМС Италии и Великобритании. Офицеры приобретают оперативно-тактический, оперативно-стратегический уровень образования в учебных заведениях США, Канады и Великобритании. Поэтому, как правило, тем, кто окончил зарубежное учебное заведение, предоставляется первоочередное право быть назначенным на основные командно-штабные должности с целью внедрения знаний и опыта, которые они приобрели во время учебы.

У нас постоянно проводится работа по комплектованию личного состава, но сейчас мы делаем больший акцент на качестве. Во время отбора на военную службу по контракту наши психологи проводят углублённое изучение кандидатов, важную роль, конечно, играет и физическая подготовленность. Несмотря на все трудности, с которыми мы сталкиваемся во время процесса комплектования, нам удалось достичь укомплектованности на уровне более 70%.

— Можно ли сказать, что увеличение денежного обеспечения будет способствовать тому, что возрастёт и количество желающих идти на службу в ВМС?

Конечно, уровень обеспечения военнослужащих влияет на желание и качество прохождения службы. Я постоянно говорю, что военный должен быть всесторонне обеспечен, чтобы полностью отдаваться службе и повышать свой профессиональный уровень, а не отвлекаться на социальные вопросы. Это, в свою очередь, влияет на мотивацию и профессиональную составляющую Вооружённых Сил. Но лично для меня приоритетом является содержание военнослужащих, которые уже проходят службу в Военно-Морских Силах, потому что в каждого из них государство вкладывает значительный ресурс: на его подготовку, на всестороннее обеспечение, обученность и тому подобное. Стоит отметить, что важным вопросом являются лидерские качества командиров (начальников) и внутренняя коммуникация, от которых зависит мотивированность военных и сплочённость коллективов. Ведь, если уже подготовленный военнослужащий увольняется, то мы начинаем всё снова, начинаем с нуля, а это потеря времени и ресурсов, причём немалых.

— Какая на сегодня зарплата в подразделениях Военно-Морских Сил?

Уровень денежного обеспечения в Военно-Морских Силах в среднем такой же, как и у других видов Вооружённых Сил Украины, но, учитывая специфику военной службы, большинство подразделений национального флота получают дополнительные надбавки, предусмотренные в подразделениях корабельно-катерного состава, морской пехоты и морской авиации.

Также есть дополнительные выплаты для подразделений, частей, кораблей и катеров, которые участвуют в Операции Объединённых Сил.

— В последнее время было немало сообщений о закупке турецких беспилотных авиационных комплексов «Bayraktar», о приёме в этом году первого дивизионного комплекта берегового ракетного комплекса РК-360 МЦ «Нептун». Расскажите подробнее о планах на 2021 год и об обеспечении вооружением и военной техникой ВМС.

Мы все понимаем, что главная цель развития ВМС — создание и поддержание военно-морского потенциала на уровне, достаточном для сдерживания и отражения внешней агрессии с моря, гарантированной защиты национальных интересов Украины в пределах исключительной (морской) экономической зоны. Поэтому первая наша задача – это развитие надводных сил ВМС путём увеличения корабельного состава. Так, в 2021 году предполагается принятие в состав ВМФ среднего разведывательного корабля «Симферополь», двух десантно-штурмовых катеров и получение от американской стороны трёх патрульных катеров типа «Island».

14 декабря между Украиной и Турцией были подписаны соглашения о передаче технологий и производстве противолодочных корветов типа «ADA» и ударных беспилотных авиационных комплексов типа «Bayraktar» в интересах ВМС ВСУ. Комплект беспилотного комплекса планируется получить до конца 2021 года. Обратите внимание, что «Bayraktar» – это не просто беспилотный летательный аппарат, это система, которая включает в себя станции управления, комплексы наземного терминала передачи данных, что предусматривает инфраструктурную компоненту. Поэтому мы получим не просто беспилотные аппараты с вооружением, а полноценную систему, которая будет использоваться для выполнения ряда важнейших задач, среди которых – освещение надводной обстановки в Азовской и Черноморской операционных зонах, выдача целеуказаний, осуществление огневого поражения противника как на море, так и на суше.

Также до конца года мы получим дивизионный комплект берегового ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун», объём госзаказа которого осуществлён с учётом существующих угроз для обеспечения поражения критических объектов (целей) противника в Азовском и Чёрном морях.

Для реализации упомянутых проектов мы спланировали и организовали подготовку личного состава, а именно: подготовку расчётов ударных беспилотных авиационных комплексов типа «Bayraktar» на базе центра испытаний и подготовки «Baykar» в Турции; подготовку личного состава берегового ракетного дивизиона, как на предприятии-изготовителе, так и на базе Одесской морской академии, где уже с 1-го февраля 2021 года начат курс подготовки.

Не менее важна в этом вопросе подготовка пунктов базирования будущих комплексов, и эта работа была начата с прошлого года.

Всё это в комплексе усилит боевые возможности нашего национального флота с целью повышения безопасности в Чёрном и Азовском морях.

— Ситуация с безопасностью в Черноморском регионе находится под бдительным оком международных партнёров. Чувствуете ли вы практическую помощь со стороны стран-членов НАТО, или всё ограничивается «круглыми столами»?

Ситуация с безопасностью в Черноморском регионе действительно остаётся сложной. РФ постоянно осуществляет закрытие морских районов, чем ограничивает судоходство. В противовес незаконным действиям агрессора, с целью поддержания безопасности в Чёрном море постоянно присутствуют корабли Североатлантического альянса, среди которых – корабли не только стран Черноморского региона, но и других стран мира, таких как Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Франция. Мы постоянно сотрудничаем с нашими международными партнёрами, проводим совместные мероприятия по повышению взаимосовместимости, также идёт обмен информацией о надводной обстановке.

Наши партнёры предоставляют всестороннюю поддержку нашим Военно-Морским Силам, и она реализуется как в совместных мероприятиях подготовки с участием войск, проведении курсов повышения квалификации, так и в оказании международной технической помощи.

В течение 2020 года была проведена подготовка 570 военнослужащих украинских ВМС в рамках операции ВС Великобритании «ORBITAL» и операции ВС Канады «UNIFIER», впервые была начата подготовка при участии иностранных инструкторов для корабельно-катерного состава ВМС Украины (в рамках операции «ORBITAL»), что вдвое больше по сравнению с 2019 годом. Было проведено три международных учения на территории Украины, а именно: «Си Бриз-2020» (Sea Breeze), «Риверайн-2020» (Riverine) и «Вориер Вотчер-2020» (Warrior Watcher). Кроме международных учений, в указанный период было проведено 5 совместных с ВМС стран-партнёров тренировок в море типа PASSEX: с МС Румынии – 2, ВМС США – 1, ВМС Великобритании – 1, Постоянной противоминной группой НАТО №2 – 1.

Также помощь предоставляется в вопросах инфраструктуры: например, в конце 2020 года было проведена встреча представителей нашего Министерства обороны и Командования ВМС с представителями Великобритании, во время которой был согласован вопрос предоставления помощи британской консалтинговой компанией Royal Haskoning DHV в развитии объектов инфраструктуры украинских ВМС в Очакове и Бердянске.

На сегодня уже успешно реализуются международные мероприятия 2021 года, а именно — проведены первые в этом году тренировки типа «PASSEX» с кораблями Соединённых Штатов Америки, принято участие в международной онлайн-конференции «Surface Warships Conference”, при участии руководства флотов 19 стран, проведены планирующие конференции украинско-американских учений «Си Бриз-2021» и многонациональных учений «Эджайл Спирит-2021».

— На данный момент уже завершился процесс планирования на 2021 год, расскажите, пожалуйста, подробнее о ключевых мероприятиях в текущем году.

Действительно, этот год насыщен мероприятиями подготовки и имеет некоторые особенности. Например, в этом году подготовка органов военного управления и воинских частей ВМС спланирована по единому замыслу с объединением мероприятий оперативной и боевой подготовки, которая имеет целью обеспечение наращивания оперативных (боевых) возможностей относительно планирования применения и управления объединёнными оперативно-тактическими группировками сил, тактическими группами.

Ключевых мероприятий в текущем году для национального флота очень много, в частности:

● подготовка органов управления, особенно морского командования ВМС ВС Украины, как основного органа управления применением национального флота;

● поддержание обученности Командования морской пехоты и его подчинённых подразделений;

● межродовая и межведомственная подготовка в интересах применения ВМС;

● приобретение возможностей органов управления относительно применения новых образцов вооружения и военной техники, а именно — берегового ракетного комплекса РК-60МЦ «Нептун» и ударных беспилотных авиационных комплексов типа «Bayraktar»;

● подготовка экипажей новых кораблей и катеров;

● продолжение совершенствования возможностей относительно взаимосовместимости с подразделениями стран-членов НАТО;

● подготовка подразделений ВМС к участию в операции НАТО в рамках Программы проверки и обратной связи концепции оперативных возможностей НАТО;

● проведение тактических учений всех уровней с использованием стандартизированных процедур стран-членов НАТО с привлечением офицеров тренировочных миссий «ORBITAL» и «UNIFIER»;

● создание Школы подготовки корабельного состава; развитие новых объектов инфраструктуры Военно-Морских Сил ВС Украины и многое другое.

Кроме того, как я уже упоминал, мы серьёзно готовимся к проведению многонациональных учений на территории Украины: «Си-Бриз 2021» и «Риверайн 2021».

— Скольких кораблей, баз, судоремонтных заводов Украина лишилась после вторжения РФ в Крым?

К сожалению, Украина лишилась 11 кораблей и катеров, 10 судов обеспечения и 11 объектов инфраструктуры, среди которых – судоремонтные заводы, мастерские и производственные объединения Украины.

— Есть разведданные – на сколько увеличили ВМС РФ свое присутствие в Крыму?

В течение семи лет боевой состав надводных кораблей и подводных лодок Черноморского флота увеличен на 45%. Общее количество составляет 58 единиц, в том числе носителей крылатых ракет морского базирования «Калибр» – 13 единиц. Недавно в боевой состав ЧФ был принят очередной малый ракетный корабль «Грайворон», который также является носителем крылатых ракет «Калибр». Таким образом, их суммарный ракетный залп составляет около 80 ракет.

Кроме того, количество боевых самолётов увеличено в 3,5 раза, а вертолётов – в 9 раз, количество танков достигло около 40 единиц, количество боевых бронированных машин увеличено в 6 раз, ракетных систем залпового огня — увеличено в 6,5 раз. Развёрнута система противовоздушной/противоракетной и противокорабельной обороны. А количество военнослужащих увеличено в 3 раза и превысило 40 тыс. человек.

Я хотел бы ещё отметить рост количества комплексных учений российских военных. Учения проводятся как наступающего, так и оборонительного характера. Рост количества проведённых мероприятий боевой подготовки по сравнению с предыдущими годами существенен и проводится с отработкой действий в составе разведывательно-ударных/разведывательно-огневых контуров.

Таким образом, РФ превратила АР Крым в мощнейшую военную базу.

— Всем известно, что возможности Украины и РФ не сопоставимы на море, но это, в свою очередь, стимулирует к поиску новых возможностей, новых методов борьбы (опыт применения беспилотников в Карабахе засвидетельствовал о переходе на новые методы борьбы с противником). На ваш взгляд, должны ли ВМС ВСУ менять свою стратегию, каким вы видите дальнейшее их развитие?

Да, возможности Украины и РФ несопоставимы на море, но перед нами стоит задача не получения паритета на Чёрном и Азовском морях, наша задача – это предупреждение агрессии со стороны РФ за счёт новых технологий, в том числе ракетных и беспилотных комплексов.

Учитывая вызовы современности, экономическую составляющую и короткие сроки приобретения возможностей, для сдерживания агрессии РФ Военно-Морские Силы ВС Украины должны отвечать следующим подходам и принципам: асимметричности действий против преобладающего противника; наличию ракетного оружия как главного фактора сдерживания на море; непрерывному присутствию в важных (критических) районах национальных интересов; полной осведомлённости о ситуации на море, в том числе в подводном пространстве.

Что касается вопроса непосредственного изменения стратегии развития Военно-Морских Сил, считаю, что этого не нужно делать. На основе стратегии ВМС разработана концепция ВМС ВС Украины, которая определяет порядок приобретения возможностей ВМС до 2025 года. Как и в большинстве цивилизованных стран, среди приоритетов – переход на беспилотные ударные комплексы и другие автоматизированные (роботизированные) платформы. Нами рассматривается вопрос использования беспилотных комплексов и систем для освещения обстановки, в том числе подводной, поражения противника и борьбы с минными угрозами и тому подобное.