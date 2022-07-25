151-й день войны: враг пытается безуспешно атаковать ВСУ

Прошедший, 151-й, день войны на юге Украины был характерен наступательными действиями ВСУ и ведением боевых действий врага на рубежах обороны.

Об этом сообщил представитель Оперативного командования «Юг» ВСУ полковник Владислав Назаров в рапорте по итогам военной ситуации на юге Украины за прошедшие сутки.

По оценке Назарова, обстановка в операционной зоне ОК «Юг» «остаётся динамичной, но её развитие находится под контролем сил обороны».

«Враг в операционной зоне продолжает ведение боевых действий на рубежах обороны. На двух параллельных направлениях в Бериславском районе Херсонской области противник пытался провести контратаки силами двух ротных тактических групп, чтобы восстановить утраченное положение. Удачи не имел, с потерями ретировался», — отрапортовал Назаров.

Сообщено также, что парами Ми-8 вчера утром была проведена вражеская атака населённого пункта Ольгино, а днём — ​​Андреевка. Наших потерь нет, вражеские вертолёты, уклоняясь от ответного огня, отошли на исходные позиции.

Авиацией ВСУ нанесено 5 ударов по врагу. Парой самолётов штурмовой авиации и фронтовыми бомбардировщиками атаковано 3 вражеских опорных пункта в Бериславском районе, а пары Ми-8 и Ми-24 отработали 2 вражеских опорных пункта в Херсонском.

Вблизи Ивановки враг пытался провести воздушную разведку с помощью беспилотного летательного аппарата «Мерлин-ВР». Точной работой зенитно-ракетного подразделения разведка прекращена, разведчик уничтожен.

Всего за вчерашний день на юге Украины потери врага следующие: 66 военных, 5 танков, 2 самоходные гаубицы «Гвоздика», противотанковый ракетный комплекс «Фагот», 3 единицы бронированной и 9️ автомобильной техники. «Также уничтожен командно-наблюдательный пункт 785-го отдельного отряда спецназначения нацгвардии рашистов и склады с боеприпасами», — сообщил полковник Назаров.

Отмечая ситуацию в Чёрном море, представитель ОК «Юг» подчеркнул, что продолжается маневрирование 10 единиц корабельно-катерного состава вражеского флота вдоль Крымского полуострова к Анапе. 2 ракетных корабля и один большой десантный – наготове применения находящихся у них на борту ракет.

На главном фото боец 28-й механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

Фото: Генштаб ВСУ, ОК «Юг», Главнокомандующий ВСУ, ДШВ/Facebook

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