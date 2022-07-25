Заврались: Под давлением неопровержимых доказательств РФ признала обстрел Одессы

23 июля депутат Государственной думы России, женатый на пропагандистке Ольге Скабеевой, Евгений Попов заявил, что ракетный удар по морскому порту в Одессе был нанесён российскими войсками.

По словам российского политика в радиоэфире ВВС, российские военные атаковали украинскую военную инфраструктуру и что в результате обстрела были уничтожены противокорабельные американские ракеты Harpoon, которые были переданы Украине союзниками и которые, по версии Попова, базировались именно в Одессе.

Депутат Госдумы заявил, что Россия не нарушала подписанное в Стамбуле соглашение о разблокировке портов, и пригрозил «сделать это снова».

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские ракеты «Калибр» «уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта» — украинский военный катер.

Ранее глава минобороны Турции Хулуси Акар сообщал после разговора с российским властями, что россияне заявили о своей «абсолютной непричастности» к ракетному удару по порту в Одессе.

“Россияне сказали нам, что не имеют никакого отношения к этой атаке и что очень внимательно и подробно изучают этот вопрос. То, что такой инцидент произошёл сразу после заключения соглашения относительно вывоза зерна, нас обеспокоило”, — сказал Акар министру обороны Украины Алексею Резникову и министру инфраструктуры Александру Кубракову.

Турция продолжит выполнение обязательств по соглашению, подписанному 22 июля в Стамбуле.

«Мы обеспокоены этим (ракетным ударом – ред.). Однако продолжаем выполнять свои обязательства по договорённости, достигнутой в Стамбуле», — сказал Акар.

Как сообщала Одесса News, 23 июля враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами ПВО, ещё две попали в объекты инфраструктуры порта.

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