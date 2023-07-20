Ночью 20 июля враг применил против Украины 19 крылатых ракет и 19 дронов

Ночью 20 июля российские оккупанты вновь атаковали южные регионы Украины. В этот раз под ударом российских ракет были Одесса и Николаев.

По информации ВС ВСУ, в общей сложности, противник выпустил 38 боеприпасов: 19 крылатых ракет и 19 дронов-камикадзе.

Отмечается, что 7 крылатых «Ониксов» были выпущены из берегового ракетного комплекса «Бастион» в Крыму, пуски 4-х крылатых ракет воздушного базирования Х-22 осуществлялись с восьми самолётов Ту-22МЗ из акватории Чёрного моря, 3 крылатые ракеты морского базирования «Калибр», предположительно, выпущены с подводной лодки, находившейся в акватории Чёрного моря, 5 крылатых ракет наземного базирования «Искандер-К» стартовали в Крыму.

Как сообщает Командование Воздушных Сил, 19 ударных БпЛА типа «Shahed-136/131» были пущены по двум направлениям – южному (Чауда, Крым) и северо-восточному (Курск).

В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины уничтожено из 38 воздушных целей 18: 2 крылатые ракеты морского базирования «Калибр»; 3 «Искандера-К»; 13 ударных дронов «Shahed-136/131».

Подводный ракетоноситель, привлечённый к ночной атаке на Одесщину, остаётся на боевом дежурстве в Чёрном море. Возможен залп – 1 «Калибр», — информируют военные.

Как сообщала Одесса News, в результате очередного ракетно-авиационного удара по Одесе и Одесской области пострадало 4 человека, одного пострадавшего ищут под завалами разрушенного здания.

Инфографика: ВС ВСУ

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