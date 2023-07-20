С мэра Одессы сняли электронный браслет не потому, что доказана его невиновность

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) не рассмотрела ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о продлении обязанностей, возложенных на городского голову Одессы Геннадия Труханова.

Об этом 19 июля сообщила пресс-служба САП.

16 июня прокурор САП обратился в ВАКС с ходатайством о продлении сроков обязанностей, в том числе ношения электронного браслета. Однако суд так и не успел рассмотреть указанное ходатайство в соответствующие сроки. Как следствие, срок действия обязанностей у Труханова истёк 5 июля.

Таким образом, сейчас у Одесского городского головы вообще нет меры пресечения: залог вернули тому, кто внёс за него — депутату Одесского городского совета Дмитрию Танцюре.

Сейчас решается вопрос об обращении в суд с ходатайством о повторном наложении процессуальных обязанностей на мэра Одессы.

Следующее заседание по делу назначено на 26 июля.

Как сообщала Одесса News, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрёл здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

Всего в деле 12 фигурантов. 3 октября 2018 года в Национальном антикоррупционном бюро сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода «Краян». 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета. В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба с ё85 миллионов до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет. Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трёх лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страницах – Труханов и остальные подозреваемые были признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля тогдашний глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор.

24 января 2020 года подозрение объявили ещё четырём фигурантам по этому делу.

11 февраля 2021 года Апелляционная палата ВАКС отменила оправдательный приговор Труханову и чиновникам Одесского горсовета и вернула дело о возможном хищении 92 млн грн при покупке зданий обанкротившегося завода «Краян» на рассмотрение предыдущей инстанции.

В апреле 2023 года САП попросила ВАКС арестовать Труханова, а 4 мая Высший антикоррупционный суд Украины отправил Труханова под стражу в связи с тем, что он не внёс почти 31 млн грн залога.

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