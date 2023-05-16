Дело о продаже «Краяна»: ВАКС принял очередное решение по Труханову

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) оставил без изменений меру пресечения под стражей и более чем 13 млн грн альтернативного залога для мэра Одессы Труханова.

Такое решение приняли сегодня, 16 мая, судьи ВАКС Инна Калугина, Дмитрий Михайленко и Александр Семенников. Полный текст будет зачитан 19 мая, — информирует Центр противодействия коррупции в Telegram.

Как сообщала Одесса News, 4 мая ВАКС взял Труханова под стражу сроком на два месяца с правом внесения залога. После проведённой Трухановым ночи в СИЗО залог за него внёс депутат его партии «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра. Труханов сказал, что для него внесение этого залога было неожиданным.

САП просила суд увеличить размер залога почти до 51 млн грн. Защита сначала тоже подала жалобу, однако сегодня, 16 мая, адвокат отказался от неё, и Труханов этот отказ поддержал. Мэр Одессы во время заседания говорил, что дело якобы искусственно создано с целью его политического преследования.

По информации Центра, на эти слова Труханова суд отметил, что власть с момента начала расследования (2016 год) уже давно изменилась, на что Труханов сказал: «власть изменилась, но исполнители этого заказа работают до сих пор».

«Далее Труханов с настойчивостью оратора говорил о том, что для него это обвинение — «какая-то фантазия прокуратуры, они натягивают-натягивают, у них так с трудом это получается, но они это делают», — пишет Центр противодействия коррупции.

Труханов добавил, что всем этим могут воспользоваться его политические оппоненты, а также враг государства-агрессора.

Один из судей коллегии заметил, что Малиновский райсуд Одессы провёл по этому делу подготовительно 4 заседания, а в ВАКС его не могут провести уже 25 месяцев. И если Труханов так заинтересован в скорейшем рассмотрении дела, то почему он не использовал свой авторитет, чтобы все участники собрались и за 2-3 заседания прошли подготовительное. Труханов ответил, что «он с адвокатом лично не срывали заседания, правами не злоупотребляли. А то, что другие участники, возможно, что-то не так защищали: неявки, отводы, коронавирус и плохой иммунитет, это их тактика защиты. Он никогда не поддерживал такую тактику, но говорит, что повлиять на других участников не мог.»

«Надеемся, пишет Центр, что внесённые залоги будут достаточным стимулом для Труханова и других обвиняемых выполнять свои процессуальные обязанности. Это, наконец, поможет разблокировать рассмотрение дела и начать исследование доказательств».

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