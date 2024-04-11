Жизнь продолжается: этой весной Одесса расцвела невероятными цветами

42 тысячи тюльпанов украсили Одессу этими днями.

Ещё прошлой осенью озеленители «Горзелентреста» высадили в городе 42 тысячи луковиц тюльпанов разных сортов и цветов, — сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Этой весной Одесса расцвела невероятными цветами. Наибольшее количество тюльпанов – 15 900 ед. – украсили парк Шевченко, ещё 6650 ед. расцвели на проспекте Шевченко и 7600 ед. – на Думской площади», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что своей красотой тюльпаны очаровывают взгляд на площадях Десятого апреля и Соборной, Театральной и Екатерининской, в сквере возле облгосадминистрации и Городского сада.

По случаю 80-й годовщины освобождения Одессы от фашистских захватчиков в дендропарке Победы одесситы посадили сакуры. Цветущие деревья украсят одну из аллей вдоль самого большого пруда парка. Мэр Одессы Геннадий Труханов присоединился к этой акции.

«Враг может разрушать дома, заставлять под оккупацией жить по рабским законам, но ему точно никогда не удастся изменить душу украинцев, стремящихся к свободе, красоте, благополучию и миру на собственной земле. И мы будем за это бороться. И будем сажать деревья даже под сирены тревоги. И обязательно победим!» – отметил городской голова.

Одесса News информировала, что вечером 10 апреля вооружённые силы РФ нанесли ракетные удары по транспортно-логистической инфраструктуре Одесской области, погибли четыре человека, среди которых 10-летняя девочка, ещё 14 – получили ранения, они госпитализированы.

11 апреля ночью и утром 21 дрон был уничтожен в ходе боевой работы сил противовоздушной обороны юга: 7 – в Одесской, 8 — Николаевской, по 3 – в Херсонской и Днепропетровской областях. В Одесской области обломки сбитых дронов вызвали возгорание на территории энергетического объекта. Пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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