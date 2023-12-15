Мэр Одессы посетил в больнице детей, пострадавших от вражеской атаки

Мэр Одессы Геннадий Труханов 14 декабря посетил в больнице детей, которые пострадали от вражеской атаки 13-14 декабря.

Об этом Геннадий Труханов написал на своей странице в Facebook.

«Во время вчерашней атаки пострадали 4 ребёнка. Трое из них находятся в медицинском учреждении, ещё одному – ученику второго класса Никите была оказана амбулаторная помощь. Сегодня посетил детей в больнице: близнецов Антона и Евгения и их 12-летнюю соседку Людмилу. Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает», — написал мэр Одессы.

Геннадий Труханов пожелал малышам «скорейшего выздоровления и осуществления самой заветной мечты всех украинских детей — скорейшей Победы».

Одесса News информировала, что под процессуальным руководством прокуроров Одесской областной и Измаильской окружной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по факту нарушения законов и обычаев войны — вражескому обстрелу Одесской области вечером и ночью 13-14 декабря.

Фото и видео: Геннадий Труханов/Facebook

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