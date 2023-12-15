Британия предоставит поддержку Каролино-Бугазской громаде в восстановлении

Посольство Великобритании отобрало на открытом конкурсе 10 территориальных общин в Украине, которые получат помощь британского правительства в разработке планов восстановления, в том числе Каролино-Бугазскую громаду в Белгород-Днестровском районе Одесской оласти.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.

«Посольство Великобритании при содействии Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины отобрало территориальных 10 общин по результатам открытого конкурса, объявленного Министерством при поддержке правительства Великобритании. В рамках проекта «Планирование восстановления в общинах» им будет предоставлена помощь в разработке планов восстановления», – говорится в сообщении.

«Наша цель – помочь воплотить проекты в восстановление как можно большего количества общин. Это постепенный процесс и планирование на уровне общин является его важной составляющей. Несмотря на то, что мы могли отобрать в рамках проекта только 10 территориальных общин, мы заинтересованы в том, чтобы поддержать и тех, кто не попал в список», – отметил вице-премьер-министр Александр Кубраков.

Для справки. Проект Good Governance Fund «Планирование обновления в общинах» – инициатива, которая поддерживает территориальные общины Украины в восстановлении и повышает способность государства управлять проектами регионального развития. Проект реализуется совместно с Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры Украины при поддержке правительства Великобритании (UK International Development) и реализуется Abt Britain и KPMG в Украине.

Одесса News информировала о выделении в ноябре 2023 года Европейским союзом Украине €50 млн на восстановление повреждённой в результате российских атак портовой инфраструктуры.

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