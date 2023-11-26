Евросоюз выделит Украине €50 млн на восстановление портов

Европейский союз выделит Украине €50 млн на восстановление повреждённой в результате российских атак портовой инфраструктуры.

Об этом 25 ноября заявила в соцсети X глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Вопреки войне, Украина продолжает кормить мир. В этих усилиях вы можете рассчитывать на Европейский союз. Мы продолжаем расширять наши «Линии солидарности» и выделим €50 млн на ремонт вашей портовой инфраструктуры», – написала фон дер Ляйен.

В пост она добавила текст соответствующего письма, адресованного Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Одесса News информировала, что россияне регулярно атакуют украинскую портовую инфраструктуру. Повреждены, в частности, порты в Одессе, Рени и Измаиле. По словам представителя ЕС Жозепа Борреля, «ответом ЕС на варварские российские обстрелы Одессы, в результате которых погибают люди, разрушается портовая инфраструктура и уничтожаются запасы зерна, предназначенные для наиболее уязвимых стран мира, будет увеличение военной помощи для Украины».

Под атаки оккупантов также попадают и гражданские суда. Так, 8 ноября по гражданскому судну под флагом Либерии, которое заходило в порт в Одесской области, российские оккупанты запустили ракету с самолёта.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy