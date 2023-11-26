Зеленский: Есть договорённости с союзниками о катерах для охраны «зернового коридора»

Государства-партнёры передают Украине катера для защиты украинского морского «зернового коридора».

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил 25 ноября на пресс-конференции по итогам международного саммита Grain from Ukraine, её запись опубликована в Facebook президента.

«У меня есть договорённости с несколькими государствами по поводу мощного сопровождения украинцами, но на другой технике, конвоя. То есть нам передадут (и уже передают) соответствующие морские катера», – сказал Зеленский.

Он отметил, что для защиты от российских оккупантов украинского «зернового коридора» есть несколько вариантов действий, которыми занимается Украина.

«У нас есть понятный коридор и отношения по использованию этого коридора с Болгарией, с Румынией, с Турцией. Вторая история – это то, что у нас есть договорённости с Британией, которая занимается страхованием этого коридора, должны быть соответствующие результаты», – пояснил президент Украины.

По его словам, в Одесской области также должны усилить системы противовоздушной обороны.

«Остаётся необходимым реальное и очень конкретное количество систем ПВО и очень конкретные названия. Запрос этот есть. Скажу вам откровенно – ответ положительный уже есть, когда эти системы станут охранять тот регион, скажу так. Потому что там и коридор важен, и люди. Для нас важны наши люди в Одесском регионе, очень важны», – сказал Зеленский.

Он отметил, что в Украине » с ПВО дефицит, это не секрет».

«Важно, что есть договорённости, есть положительный сигнал, коридор работает, дай бог, будем увеличивать объём и безопасность в Одесском регионе», – подчеркнул Президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что за год работы инициативы Grain from Ukraine («Зерно из Украины») страны мира аккумулировали около $180 млн на обеспечение продовольствием стран с продовольственными проблемами.

«Мы не просто экспортируем наше продовольствие, мы объединили страны мира для привлечения соответствующих средств для помощи всем в мире, кто больше всего страдает от дефицита продовольствия. За первый год инициативы Grain from Ukraine нам удалось аккумулировать $180 млн (это в настоящее время). Я думаю, что мы сможем удвоить эту цифру», – сказал Зеленский.

Он отметил, что в рамках Grain from Ukraine в Сомали, Эфиопию, Кению, Йемен доставили 170 тыс. тонн украинского зерна.

«К инициативе присоединились около 30 участников. Наша позиция принципиальна. Мы считаем, что никто в мире не имеет права блокировать свободное мореходство, превращать в оружие дефицит продовольствия. Использование голода как оружия – это элемент политики геноцида, и любое государство, которое на это посягает, должно отвечать за это», – считает Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Украина 10 августа объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов. Эти маршруты, прежде всего, использовались для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Новый гуманитарный коридор в Чёрном море уже пользуется международным доверием. Из соображений безопасности, не все средства передвижения включают AIS по пути из и в украинские порты.

Черноморским гуманитарным коридором, безопасность которого обеспечивают Военно-морские силы ВСУ, по состоянию на 24 ноября уже прошли 153 гражданских судна с продовольствием.

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