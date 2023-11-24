Черноморским гуманитарным коридором уже прошли 153 судна с продовольствием

Черноморским гуманитарным коридором, безопасность которого обеспечивают Военно-морские силы ВСУ, по состоянию на 24 ноября уже прошли 153 гражданских судна с продовольствием.

Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

«По состоянию на сегодняшний день 153 судна, которые перевозят более 5,6 миллиона метрических тонн зерна и других грузов, прошли по Черноморскому гуманитарному коридору Украины, поддерживая фермеров и другие предприятия в Украине и обеспечивая продовольствием и другими товарами мир», — написала Бринк.

Как сообщала Одесса News, из соображений безопасности, не все средства передвижения включают AIS по пути из и в украинские порты. Украина 10 августа объявила новые временные маршруты для торговых судов, следующих в/из черноморских морских портов. Эти маршруты, прежде всего, использовались для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный ещё с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года. Новый гуманитарный коридор в Чёрном море уже пользуется международным доверием.

13 ноября Бриджит Бринк с воодушевлением сообщала о 100-м корабле, прошедшем этим коридором.

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