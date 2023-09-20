Президент Украины встретился с Генеральным секретарём ООН и Президентом ЕС

В рамках участия в общих дебатах 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречи с Генеральным секретарём Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришем и Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава государства поблагодарил ООН за усилия по минимизации последствий полномасштабной российской агрессии и выразил надежду на дальнейшую активную помощь со стороны Организации в оперативном реагировании на насущные потребности украинского населения в гуманитарной сфере.

Стороны обсудили перспективы возобновления работы Черноморской зерновой инициативы.

Президент поблагодарил Антониу Гутерриша за поддержку усилий Украины по обеспечению стабильности продовольственных рынков и экспорта.

Владимир Зеленский обратил внимание Генерального секретаря ООН на использование государством-агрессором иранских беспилотников для атак на портовую и агропромышленную инфраструктуру Украины.

С Шарлем Мишелем Зеленский обсудил состояние выполнения рекомендаций Европейской комиссии по членству Украины в ЕС.

Глава государства также проинформировал Президента Европейского совета о ситуации на поле боя. В этом контексте стороны отметили важность оборонной поддержки Украины со стороны ЕС.

Владимир Зеленский и Шарль Мишель обсудили реализацию Украинской формулы мира и подготовку к проведению Глобального саммита мира.

Одесса News информировала о встречах Владимира Зеленского 19 сентября с Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой и Президентом Республики Кения Уильямом Руто, обсудивших актуальные вопросы взаимодействия между странами, необходимость возобновления функционирования «зернового коридора» в Чёрном море для обеспечения мировой продовольственной безопасности, а также создания зерновых хабов в Африке.

Фото: ОПУ

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