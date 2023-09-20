Лесничий из Нацпарка «Куяльницкий» давал «добро» на незаконную вырубку леса

Должностному лицу филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» сообщено о подозрении в незаконной вырубке леса на территории Национального природного парка «Куяльницкий» на 79 млн грн.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Отмечается, что прокуроры Специализированной экологической прокуратуры ему инкриминируют превышение служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия.

По данным следствия, подозреваемый в 2023 году незаконно выдал лесорубные билеты для проведения вырубки на участках Национального природного парка «Куяльницкий», являющихся объектом природно-заповедного фонда. Специальные разрешения предоставлялись без соблюдения требований законодательства. Таким образом, на территории лесничества филиала «Ананьевское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины» срублено более 500 деревьев разных пород и диаметров. Ущерб окружающей среде оценен в 79 млн гривен.

В суд направлено ходатайство об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

«В июле и августе 2023 года по искам Одесской областной прокуратуры суд отменил указанные лесорубные билеты и прекратил вырубку, которая должна была проводиться до конца 2023 года.

Одесса News информировала о сотруднике одного из лесничеств филиала «Измаильское лесное хозяйство» ГП «Леса Украины», разоблачённом в мае 2023 года в коррупционных действиях.

Фото: Одесская облпрокуратура

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