Танкер Delfi по-прежнему напоминает о себе незакрытыми судебными исками

Хозяйственный суд Одесской области принял к рассмотрению иск Одесского горсовета к компании Mister Drake PC, в рамках которого муниципалитет хочет заставить компанию компенсировать ущерб, нанесённый её танкером Delfi волнорезу на пляже Дельфин.

Об этом сообщается на сайте суда.

Сумма иска — 7 584 268,92 гривны. Именно в такую сумму в горсовете оценили ущерб от повреждений, нанесённый танкером волнорезу №7 между траверсами №10 и №10а на пляже «Дельфин».

Также в мэрии просят взыскать с Mister Drake PC издержки, связанные с рассмотрением дела в суде — около 126 тысяч гривен.

Первое заседание по делу назначили на 13 декабря 2021 года.

Как сообщала Одесса News, в марте 2021 года Администрация морских портов Украины отсудила 2,74 миллиона гривен в качестве компенсации расходов на эвакуацию судна у Mister Drake PC.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.