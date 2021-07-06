На прошлой неделе больше всех маленьких одесситов родилось в роддоме №1

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 170 новорожденных, больше всего — в роддоме №1.

Как сообщает официальный сайт города, родилась также за неделю одна пара близнецов.

Отмечается, что количественное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные девочки — на свет появились 89 маленьких одесситок и 81 юный одессит.

Лидерство по числу родившихся детей на прошедшей неделе принадлежит городскому роддому №1 — здесь увидели свет 69 младенцев.

Как сообщала Одесса News, в настоящее время временно приостановлена госпитализация беременных, рожениц и родильниц в городской роддом №5, где проводится ежегодная плановая дезинфекция и косметический ремонт. Работу роддома №5 планируется возобновить с 19 июля. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod