На прошлой неделе в Одессе родились 182 малыша

На прошедшей неделе в городских родильных домах Одессы появились на свет 182 новорожденных, в числе которых одна двойня.

По сообщению Департамента здравоохранения Одесского горсовета, новорожденные мальчики на минувшей неделе одержали численное преимущество над девочками — на свет появилcя 101 маленький одессит и 81 юная одесситка.

Отмечается, что на первом месте по числу принятых родов на минувшей неделе находится городской роддом №1, где увидели свет 88 малышей.

Кстати. 1 июля после ежегодной плановой инфекции и косметического ремонта возобновит работу городской роддом №7. С 1 июля плановая дезинфекция и ремонтные работы будут проводиться в городском роддоме №5, работу родильного дома планируется возобновить с 19 июля. Остальные городские родильные дома Одессы работают в обычном режиме.

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