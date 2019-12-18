В Одессе детей со сложными судьбами поздравил с Новым годом митрополит

В Свято-Успенском Одесском мужском монастыре прошёл традиционный детский праздник, на котором Агафангел, митрополит Одесский и Измаильский, поздравил детей–сирот, из многодетных и малоимущих семей и переселенцев с Донбасса с приближающимся праздником Святого Николая Чудотворца.

Об этом сообщает информационный отдел Одесской епархии.

В своём поздравлении митрополит «искренне пожелал, чтобы мир и благодать Божия коснулись каждого человека, обращающего свои молитвы и просьбы к святителю Николаю».

На празднике также присутствовали дети трагически погибшего во время тушения пожара в колледже на Троицкой сотрудника ГСЧС Сергея Шатохина. Его семье митрополит передал финансовую помощь со словами искренней благодарности за подвиг и жертвенность, которые были проявлены погибшим спасателем во время исполнения своего долга.

Отмечается, что дети приняли участие в конкурсах и развлечениях, которые стали «лучиком радости и счастья в их жизни, которая с самых ранних детских лет была наполнена скорбями и испытаниями».

Угощение детишкам предоставил одесский ресторатор Андрей Заричанский.

В конце праздника все гости получили от Одесской епархии подарки.



Фото и видео: «Православная Одесса»