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Красная Шапочка расскажет о своих приключениях в Одесском оперном театре

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Одесский оперный театр приглашает 4 декабря в 11.00 на балет «Красная Шапочка». Путешествие в мир любимых сказок – это всегда незабываемо, приходите!

Вашему вниманию – балет на 2 действия по мотивам одноименного произведения Шарля Перро на музыку Людвига ван Бетховена, Адольфа Адана, Джузеппе Верди, Поля Мориа, Джоаккино Россини, Шарля Гуно, Петра Чайковского, Иоганна Штрауса. На сцене – талантливые артисты балетной студии Светланы Антиповой.

Постановка подарит приятные впечатления публике всех возрастов. Ведь язык танца и красивая музыка способны наполнить досуг каждого положительными эмоциями.

На сцене оживут всем знакомые образы, созданные сказочником Перро: Красная Шапочка, её бабушка, хитрый волк и смелые охотники. Приключения маленькой героини вызовут огромный интерес у юных зрителей, а взрослую публику проведут в замечательный мир детства.

Художественный руководитель постановки – заслуженная артистка Украины Светлана Антипова.

Длительность спектакля – 1 час 40 минут, с антрактом.

Стоимость билетов — 70-250 гривен. Их можно купить здесь.

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