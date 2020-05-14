Клуб «Фотон-2» приглашает на онлайн-фотовыставку «Моя одесская весна 2020 года»

Одесский городской клуб фотографов «Фотон-2» приглашает всех желающих на онлайн-фотовыставку «Моя одесская весна 2020 года», которая проходит на официальной странице фотоклуба в сети Facebook.

На фотовыставке представлены работы одесских фотографов: портреты, пейзажи, городские этюды – всё, что было снято весной 2020 года.



«Весна 2020 года стала сложным периодом для многих людей. Мы все немного изменились в связи с карантином. Некоторые ограничения не позволяют нам путешествовать в полном объёме, встречаться с друзьями и посещать арт-мероприятия. Но это же время дало возможность стать более внимательными. Творческие люди продолжают создавать проекты, придумывать что-то новое. Творчество – это то, без чего мы уже не можем существовать», — отмечают организаторы выставки.