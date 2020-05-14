С 15 мая на маршруты Одессы выйдут дополнительные автобусы в режиме спецтранспорта.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что на основании постоянного анализа работы транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров в Одессе по маршрутам специального режима, и учитывая многочисленные пожелания граждан города, департаментом транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского городского совета принято решение о включении в перечень дополнительных маршрутов:

№ 190 — ул. Паустовского — железнодорожный вокзал,

№ 240 — ул. Паустовского — ул. Преображенская,

№ 250 — ул. Жолио-Кюри — ул. Преображенская,

№ 210 — жилмассив «Школьный» — ЦПУ «Мост» (ул. Приморская),

№ 197 — Мемориал 411-й батареи — Слободка (Онкодиспансер),

№ 175 — аптека «Гаевского» — Мемориал 441-й батареи,

№ 185 — аптека «Гаевского» — Мемориал 441-й батареи,

№ 203 — цементный завод — парк им. Т. Шевченко,

№ 110 — санаторий «Куяльник» — ЦПВ «Вокзал»,

№ 115 — поселок Сахарный — площадь Десятого апреля,

№ 111 — поселок Усатово-1 — рынок «Привоз»,

№ 233 — Тираспольское шоссе («Два столба») — парк им. Т. Шевченко,

№ 237 — ЦПВ «Вокзал» — ул. Агрономическая,

№ 288 — Деткомбинат — кладбище «Западное»,

№ 4 — ВТЦ «Среднефонтанский» — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 7 — ул. Архитекторская — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 171 — ЦПВ «Вокзал» (Итальянский бульвар) — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 11 — ул. Ильфа и Петрова — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 8 — площадь Тираспольская — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 23 — ул. Ядова — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 6 — ул. Академика Заболотного — 6 км Овидиопольской дороги,

№ 16 — ул. Генерала Бочарова, 71 — 6 км Овидиопольской дороги.

Проезд на транспортных средствах, работающих в режиме работы специальных перевозок, разрешается исключительно при наличии средств индивидуальной защиты (медицинской маски).

Как сообщала Одесса News, на утро 14 мая в Одесской области лабораторно подтверждены 693 случая COVID-19, из них 128 человек — жители Одессы.