Традиционные маршрутки вновь пошли на одесский «7 километр»

На одесский промрынок «7 километр», возобновивший работу ещё с 11 мая, можно добраться с помощью традиционных маршруток.

Как сообщила администрация рынка, все маршруты работают в полном объёме.

Правда, продолжают действовать карантинные ограничения: разрешена перевозка только сидячих пассажиров с масками или респираторамии.

Соблюдать карантинные ограничения, в частности, соблюдать дистанцию, просят и на самом рынке.

Кстати, с 22 мая, как и было ранее обещано властями, в Одесской области начала восстанавливаться работа внутриобластного пассажирского автомобильного транспорта как пригородного, так и междугороднего сообщения.

Как сообщала Одесса News, с 23 мая в Одессе разрешено возобновить работу городского пассажирского транспорта в полном объёме в пределах количества сидячих мест и при условии соблюдения масочного режима водителями и пассажирами. При этом работники медицинских учреждений имеют первоочередное право посадки в общественный транспорт. Также разрешено проведение религиозных мероприятий при условии пребывания не более одного человека на 19 кв.м площади помещения, где они проводятся. Можно также проводить спортивные мероприятия в городе до 50 человек, но без зрителей. Могут возобновить свою работу и одесские отели, но без функционирования ресторанов, расположенных в них.