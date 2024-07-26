Запрещено движение транспорта на участке Карантинного спуска в Одессе

С 27 июля по 27 сентября 2024 года будет временно запрещено движение транспортных средств Карантинным спуском от ул. Канатной до Польского спуска.

Об этом информирует официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что запрет движения на этом участке связан с необходимостью выполнения работ по капитальному ремонту системы поверхностного водоотвода вдоль Деволановского спуска и последующим восстановлением дорожного покрытия.

Одесса News сообщала, что в целях сохранения автомобильных дорог на период аномальных повышений температуры воздуха с 1 июля 2024 года в Одесской области временно вводится сезонное ограничение для движения тяжеловесного транспорта.

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