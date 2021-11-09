С 10 ноября закрывается движение транспорта по Александровскому проспекту Одессы

В связи с проведением работ по реконструкции участка тепловой сети по Александровскому проспекту в Одессе будет временно закрыто движение автотранспорта.

Об этом сообщается на официальном сайте города.

Отмечается, что закрыты для движения будут такие участки:

с 10 по 17 ноября — на участке просп. Александровского, от ул. Успенской до ​​сквера Старобазарного,

с 12 по 24 ноября — на участке просп. Александровского, от ул. Успенской до ул. Троицкой (в направлении ул. Успенской);

с 08.00 20 ноября до 08.00 22 ноября — на участке ул. Успенской, в пределах просп. Александровского.

Как сообщала Одесса News, в Одессе продолжаются работы по благоустройству покрытия пешеходной аллеи в Аркадии.

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