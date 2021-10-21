Пассажирский катер «Валенсия» поставили на ремонт в Одесский морпорт

ГП “Одесский порт” собственными силами проведёт ремонт пассажирского катера “Валенсия”.

Об этом сообщает UMS cо ссылкой на пресс-службу порта.

Планируется, что для соответствия требованиям Регистра судоходства Украины на катере проведут замену участков привального бруса, дефектацию и покраску корпуса, ремонт донно-заборной арматуры и некоторые другие работы.

Отмечается, что катер построен на Ильичёвском судозаводе в 1970 году. Это было одно из судов серии “Александр Грин”, которое под названием “Варна” использовалось для регулярных пассажирских перевозок на линии между Одесским морвокзалом и Люстдорфом (Черноморка).

Используется также как прогулочный катер, рассчитанный на 100 пассажиров.

Порт использует катер для перевозки экипажей судов на рейде, срочных малогабаритных грузов и почты, пограничных, таможенных операций.

Длина судна — 30 м, ширина — 5 м.

Как сообщала Одесса News, в октябре 2021 года в док Ильичёвского судоремонтного завода (Черноморск) поставлен на ремонт балкер STEFANOS T класса panamax.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod — будьте в курсе важнейших событий.