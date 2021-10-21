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Одесская теннисистка Элина Свитолина приобрела новый автомобиль

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Первая ракетка Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина обзавелась Mercedes-Benz G-класса.

О покупке нового автомобиля сообщила в Instagram сама теннисистка.

«Мой новый зверь» — так прокомментировала свою покупку Элина.

По оценкам специалистов, стартовая стоимость такой модели – от 160 тысяч долларов.

Как сообщала Одесса News, Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир года в Мексике в ноябре, в котором она принимала участие последние 5 лет. После сенсационного поражения в Испании от колумбийки Марии Осорио Серрано 27-летняя теннисистка потеряла даже математические шансы квалифицироваться в Мексику.

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