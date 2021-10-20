Свитолина проиграла в Испании и лишилась шанса принять участие в Итоговом турнире года

Первая «ракетка» Украины, одесситка Элина Свитолина неудачно стартовала на турнире WTA 250 Tenerife Ladies Open в Испании с призовым фондом 235 тысяч 238 долларов.
Об этом сообщает XSPORT.
Таким образом, Свитолина потеряла шансы квалифицироваться на Итоговый турнир года в Мексике в ноябре, в котором она принимала участие последние 5 лет.
После сенсационного поражения в Испании от колумбийки Марии Осорио Серрано 27-летняя теннисистка потеряла даже математические шансы квалифицироваться в Мексику.
Матч в Тенерифе, который должен был закончиться во вторник, был приостановлен из-за наступления темноты и доигран сегодня. Непосредственно на корте теннисистки провели 2 часа 3 минуты, — говорится в спортивном комментарии.
Отмечается, что до перерыва Свитолина успела выиграть первый сет – 7:5. Встреча возобновилась около 14:30 по киевскому времени. Одесситка сразу же сделала брейк и повела 2:0, однако затем Свитолина взяла только один гейм в партии и, соответственно, позволила сопернице сравнять счёт 3:6.
В решающем сете игра Элины совсем развалилась и Осорио Серрано довольно уверенно довела матч до победы и большой сенсации.
Вероятно, причина поражения Свитолиной – травма, о которой теннисистка рассказала ещё после выступления в Индиан-Уэллсе.
Как бы там ни было, но сезон для Элины, скорее всего, завершён, ведь на турниры WTA в Курмайер, Трансильванию или Линц она вряд ли поедет, а на Итоговый шансов квалифицироваться больше не осталось.
Как сообщала Одесса News, одесская теннисистка Даяна Ястремская (WTA, 76) на старте турнира серии WTA500 в Москве уступила россиянке Анне Калинской (WTA, 125).
Фото: Getty Images
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