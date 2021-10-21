Украина стала на шаг ближе к Международной выставке «Экспо-2030» в Одессе

Украина стала на шаг ближе к проведению Международной выставки «Экспо-2030» в Одессе.

Как сообщается на странице выставки в Facebook, инициаторы проекта внесли первые 10% от суммы основного регистрационного взноса.

«105 600 евро были уплачены компанией D-GROUP EXPO-2030 в рамках меморандума, подписанного с «Агентством регионального развития Одесской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующем этапе Украина должна подготовить и представить регистрационное досье страны, куда войдёт подробная информация о выставке, месте её проведения — Одессе, ожидаемое количество посетителей, ответственные структуры, влияние на окружающую среду и другие детали.

Как сообщала Одесса News, 15 октября во Франции генеральному секретарю Международного бюро выставок Димитру Керкетзесу было вручено письмо-заявку на участие в отборе страны-кандидата на проведение в Одессе Всемирной выставки «Экспо-2030».

Кроме Одессы, на место проведения выставки претендуют в Южной Корее Пусан, в Италии Рим и в России Москва.

Кстати. Одесская компания D-Group специализируется на привлечении иностранных инвестиций в объекты строительства, рекреации, туризма и энтертеймента в Украине.

Фото: Facebook

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