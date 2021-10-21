В Одессе началась медицинская сортировка больных коронавирусом

В Одессе начала действовать медицинская сортировка, когда в больницах решают, какого больного с COVID-19 можно госпитализировать, а кого не стоит, потому как безнадёжен.

Об этом написала в Facebook почётный гражданин Одесской области, известный волонтёр Катерина Ножевникова.

Ножевникова в своём сообщении приводит примеры обращения к ней за помощью родственников больных коронавирусом одесситов.

«8:30 звуковое сообщение. Открываю. Катя, пожалуйста нам сказали вы можете помочь. Мама болеет. Недолго. Но слабеет на глазах. Скорая не едет несколько часов. Мы обзвонили все стационары — мест нет. Помогите. 12:30 пропущенный звонок. 21:00 Катя, мама умерла. Мы так и не дождались скорой и не нашли место. Смотреть, как задыхаясь умирает родной человек у тебя на глазах невыносимо», — это первая история от 20 октября.

Вот вторая: «17:00 звонок. Мужчина Сатурация 70. 62 года после 2 химий. Поражение лёгких 60. Мест нет. В скорой катаются несколько часов. Состояние ухудшается на глазах. Помогите. Позвонила всем. Катя, мест нет. Подождала час. Опять позвонила- вдруг место появилось. Мест нет. Позвонила ещё раз всем, кому только можно уже повыше главврачей. Место нашли. Выезжайте. Едем. Два часа почти ждём у ворот. Почему то не берут. Родственники звонят мне, я тем, кто помогает, они врачам, потом мне, я родственникам. Более 20 звонков. В итоге прямым текстом сообщают, что у пациента рак гортани и мол «какой смысл его брать».

По информации волонтёра, героя второй истории «мы таки в стационар запихнули. С криками и угрозами. Но у меня вопрос. Учитывая данные по местам вчера «по нолям» во всех стационарах, может честнее уже это озвучивать? Чтобы не тратить время скорых например, чтобы не давать ложную надежду людям?».

Ножевникова сомневается в правдивости подаваемой официальной статистики заболеваний и летальности от коронавируса.

«Цифры статистики, пишет Ножевникова, сами по себе глухие к крику о Помощи, и никто не думает, что за ними стоит. Вот вчера в Одессе умерло 58 человек. Ну и что, скажете вы. Ну что такое 58 человек в миллионном городе? Вот только это официальные данные. А сколько действительно умерло вчера людей, мы увидим позже, в добавочных. Но никто не увидит сколько горя за этими цифрами. Потому что отделы статистики и здравы не получают сообщений».

Одесский волонтёр подчёркивает, что в регионе катастрофически не хватает медперсонала.

«Одесская область вышла на первое место по среднему числу летальных за неделю (в среднем 26 каждый день), и по среднему числу новых случаев за неделю (в среднем 1293 каждый день). Дедушку, о котором я писала, только что мы отправили в реанимацию. Там ночью умер пациент и мне отдали обещанное место. Всю ночь, мы с его женой 82 лет, играли в реаниматологов. Соединяли маску с канюлей, добавляли кислород, снижали кислород — 18 литров, 16 литров, 12 литров, опять 18… Деда до утра дотянули. Что будет с ним дальше, я не знаю. В стационарах уже надежда есть не у всех. Столько сообщений, как вчера по вопросу «к нам не подходят, что делать?», я не помню. Конечно, к вам не подходят. Потому что 2 врача на 150 человек это просто нереально. Вас всё больше, а врачей всё меньше…», — возмущается Ножевникова.

Особое обращение у волонтёра к тем одесситам, кто провакцинировался. То, что они получили вакцину от коронавируса, совсем не означает, что они не заразны для окружающих:

«Обращение к вакцинированным. Отдельное. Носите, блин, респираторы и изолируйтесь, если у вас любые признаки орви!! Некоторые из вас ещё хуже теперь, чем антиваксы. Вы разносите инфекцию, рассказывая что у вас просто орви, потому что вы привиты. Только у меня в круге уже 4 по ходили на работу с насморком, а потом выяснялось (случайно) что тест положительный. У кого то в аэропорту, у кого то просто «было интересно». Вакцинация защищает вас от тяжёлого течения болезни. Но заболеть и быть разносчиком вы очень можете быть. Что мы сейчас и наблюдаем. Все обязаны при первом же признаке орви изолироваться!!! Не важно есть прививка или нет. Все обязаны Держать дистанцию и носить респираторы. Пожалуйста. Потому что то, что я вижу на улицах приведёт нас просто к катастрофе. Хотя кажется мы уже в ней…», — резюмирует волонтёр.

Авторская пунктуация редакцией сохранена.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области динамика заболевших COVID-19 стремительно пошла вверх.

Фото: Facebook

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