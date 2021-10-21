В программу «Большая Реставрация» добавили 3 культурных объекта Одессы

В рамках программы «Большой Реставрации» будут профинансированы ремонтно-реставрационные работы 26 коммунальных объектов в Украине, в том числе 3-х культурных достопримечательностей Одессы.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Facebook, неоднократно критикуемый нашим изданием за раздачу обещаний одесситам реставрировать памятники культуры, истории и архитектуры Одесской области во время своих посещений региона.

«В списке «Большой Реставрации» — пополнение. Только что бюджетный комитет согласовал выплату субвенций на коммунальные объекты. Это означает, что в ближайшее время мы начнём финансирование этих объектов за счёт бюджета МКИП (Министерства культуры и информационной политики, — ред.). Среди представленных объектов от ОГА (все с имеющейся проектно-сметной документацией) Экспертным советом при МКИП были избраны 26″, — отметил Ткаченко.

По его словам, «выделение субвенций для коммунальных учреждений — шаг вперёд», ведь «Большая Реставрация» — это об объектах по всей Украине».

«Некоторые из культурных достопримечательностей находятся именно в коммунальной форме собственности, но от этого их ценность никак не уменьшается. Как и потребность в ремонтно-реставрационных работах. Программа должна расширяться, и сегодняшнее согласование бюджетным комитетом распределения субвенции на местные бюджеты для реставрационных работ на достопримечательностях местного значения является поддержкой этой долгосрочной цели. Комплексному сохранению украинского наследия», — подчеркнул министр.

Вот эти объекты в Одессе: здание-памятник «Новая биржа» Одесской областной филармонии, «Дворец Потоцких» (Одесский художественный музей, «Дворец Абазы» (Одесский музей западного и восточного искусства).

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