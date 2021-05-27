Ни один культурный объект Одесской области не попал в список «Большой реставрации»

Одесскую область не включили в списки «Большой реставрации».

Это явствует из обнародованного Министерством культуры и информационной политики (МКИП) Украины списка 109 объектов, прошедших отбор в рамках президентской конкурсной программы «Большая реставрация».

Всего первый отбор проходили 211 проектов. Часть из них рассмотрена не была, так как касается объектов коммунальной формы собственности.

“Большая реставрация” выходит на новый этап. Это весомый шаг к спасению и сохранению нашего наследия, ведь оно — неотъемлемая часть нашей идентичности, истории и нас самих… Выбранные объекты — лишь начало, ведь с запуском процесса реставрации его уже не остановитьё, — прокомментировал результаты отбора глава Минкульта Александр Ткаченко.

Сам Ткаченко, побывавший в Одессе в сентябре 2020 года, обещал государственную финансовую поддержку поддержку для ремонта Одесской филармонии, Воронцовского дворца, здания мэрии на Думской площади, Аккерманской крепости, Одесского музея морского флота.

Список из 109 объектов сформировала специальная экспертная группа (совет) с учётом рейтинга объектов. На первом месте оказалась Семинарская церковь резиденции буковинских митрополитов в Черновцах, на втором — Онуфриевская башня Киево-Печерской лавры, на третьем — Олесский замок во Львовской области.

Анализируя список, бросается в глаза практически полное отсутствие культурных объектов Левобережной и Южной Украины. Если расположить объекты на карте, то на левом берегу Днепра только Качановка Черниговской области. Юго-восток страны вообще не представлен.

«Большая реставрация» начнётся на 22-х объектах, на которые пойдёт 400 миллионов гривен. Всего же программа рассчитана на пять миллиардов.

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