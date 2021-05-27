В Одесском морпорту открылась выставка «Интер-ТРАНСПОРТ»

26 мая на морском вокзале Одесского морского порта состоялось торжественное открытие ХІХ выставки «Интер-ТРАНСПОРТ».

Как информирует Администрация порта, такая выставка — важнейшая точка отсчёта года в сфере транспорта и центральное событие Международной недели транспорта и торговли.

Отмечается, что в экспозиции представили свои достижения более 40 компаний, предприятий и организаций из Украины и зарубежья — ведущие порты Черноморского региона, железные дороги, экспедиторские и логистические компании, производители оборудования и техники для портового и складского хозяйства, лидеры в области гидротехнического строительства, учебные заведения.

Это презентация передового опыта и новых технологий в области транспорта, портового хозяйства, логистики, гидротехнического строительства и подъёмно-транспортного оборудования.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель главы ГП «АМПУ» по техническим вопросам и развитию инфраструктуры Виталий Липский, президент ассоциации портов Украины «Укрпорт», народный депутат 6 созывов Юрий Крук, начальник администрации Одесского морского порта Максим Лапай и др.

«Выставка «Интер-ТРАНСПОРТ» является важным инструментом в решении практических задач транспортной политики и развития транспортной инфраструктуры, так как объединяет для плодотворного общения всех профессионалов транспортной отрасли, — отметил Максим Лапай. — Особенно приятно, что традиционно это мероприятие проходит в помещении нашего морского вокзала, надеюсь так будет и впредь».

Как сообщала Одесса News, 11 мая в Киеве стартовала Международная туристическая выставка UITT «Украина — путешествия и туризм», на которой представлен туристический потенциал Одессы.

Фото: Администрация Одесского морпорта, Одесса News



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