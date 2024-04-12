В Одессе откроется юбилейная выставка художника Сергея Ильина

13 апреля состоится открытие юбилейной выставки TERRA SILENTIUM к 75-летию Сергея Ильина в Музее западного и восточного искусства.

Сергей Ильин родился 30 апреля 1949 года. Учился, живёт и работает в Одессе.

По утверждению художника, всё его творчество – это реализация снов. Это своеобразная «книга утраченных рассказов о случившемся когда-то в прошлом».

Сам автор называет это метареализмом, где каждый предмет или явление, отдельно взятые, обнаружены достаточно реально, но объединённые вместе представляют собой некую иную реальность, какое-то другое измерение. Такое происходит только во сне и видениях.

Приходите к 16:00. Вход свободный.

Адрес музея: ул. Пушкинская, 9.

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