Президенты Польши и Румынии заверили Зеленского в своей неизменной поддержке

11 апреля в рамках своего визита в Литву Президент Украины Владимир Зеленский провёл в Вильнюсе встречи с Президентом Республики Польша Анджеем Дудой и Президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

О встречах сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Глава Украинского государства поблагодарил Польшу за последовательную поддержку Украины и оборонную помощь, отметил участие поляков в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, проинформировал коллегу о российских ударах по энергетическим объектам, ликвидации последствий и сложной ситуации в Харькове.

«Украина всё больше страдает от российского ракетного террора. Каждый день уничтожается инфраструктура и гибнут люди. Поэтому мы критически нуждаемся в усиленной поддержке от партнёров, прежде всего, ПВО», – подчеркнул Президент Украины.

На встрече с Клаусом Йоханнисом Владимир Зеленский проинформировал его о российских обстрелах Днестровской ГЭС и акцентировал внимание на возможных угрозах для Молдовы.

Лидеры обсудили сотрудничество в оборонной сфере. Президент Украины отметил необходимость усиления украинского ПВО для создания надёжного воздушного щита, обсудил работу экспортного коридора Украины с Румынией и Молдовой и развитие инфраструктуры и логистических путей на общих границах.

«Ценим позицию Румынии по вопросу транзита украинской агропродукции. В условиях агрессии России тандем Украина–Румыния вносит значительный вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности», – подчеркнул Владимир Зеленский.

В ходе встречи также было рассмотрено усиление трёхстороннего сотрудничества между Украиной, Румынией и Молдовой.

Одесса News информировала о встречах 11 апреля 2024 года Владимира Зеленского в Вильнюсе лидерами Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, Литвы Гитанасом Науседой и Чешской Республики Петром Павелом.

Фото: ОПУ

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