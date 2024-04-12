Одессу посетил гость из Франции — Посол по делам Восточного партнерства и Чёрного моря

11 апреля в Одессу прибыла французская делегация во главе с Послом по делам Восточного партнёрства и Чёрного моря Микаэль Ру.

О его пребывании в нашем городе сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Посол отметил ценность своей командировки в том, что есть возможность выразить слова поддержки одесситам и лично почувствовать всю неотложную проблематику нашего региона.

Основной миссией французской делегации является разработка стратегического документа всесторонней помощи Украине в дальнейшем противодействии российской агрессии. Важными частями этого является военная составляющая и поддержка экономической состоятельности нашей страны.

«Одесса – это стратегически важный город для Украины и с экономической, и с военной точки зрения. И враг это хорошо знает. Но сегодня Российская Федерация уже не может влиять на торговое судоходство в Чёрном море, поэтому точнее бьёт по нашей критической инфраструктуре. Поэтому мы сегодня крайне нуждаемся в эффективных системах противовоздушной обороны», — отметил во время встречи Геннадий Труханов.

С французской делегацией встретился и председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

Защита припортовой инфраструктуры, усиление сил ПВО, разминирование Чёрного моря, бонные противоминные заграждения – основные темы встречи Олега Кипера и Микаэля Ру.

Глава ООГА проинформировал французскую сторону о текущей ситуации в регионе, рассказал о потребностях для защиты портовой и критической инфраструктуры.

«Рассчитываем на поддержку, потому что настоящие друзья познаются в беде», — сказал Олег Кипер.

Одесса News информировала о визите в апреле 2024 года в Одессу членов Конгресса США и экспертов аналитического центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Фото: ООГА. «Одесса»

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