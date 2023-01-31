«Убийца танков» — БМП Bradley — уже на пути из США в Украину

Транспортное командование США отправило в Украину первую партию бронемашин Bradley.

Об этом сообщил сайт командования 30 января.

В первой партии – более 60 машин Bradley. Корабль с этими бронемашинами отправился в Украину из Южной Каролины на прошлой неделе, говорится в релизе.

Полковник американской армии Ребекка д’Анджело, которая следила за погрузкой бронемашин, сказала, что Bradley крайне необходимы Украине. По её словам, США ожидают, что получение этой техники расширит возможности украинской армии по продвижению вперёд и возвращению утраченных позиций на поле боя.

Как сообщала Одесса News, 4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооружённым силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Спикер Пентагона Пэт Райдер говорил, что M2 Bradley – «это не танк, но убийца танков».

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. БМП может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, лёгкий танк. Он вооружён 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

23 января в Пентагоне заявляли, что доставят в Украину Bradley в течение ближайших недель.

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